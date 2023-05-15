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  • YSK Başkanı Yener: Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldı
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YSK Başkanı Yener: Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı. YSK Başkanı Yener, 'Veri girişi devam etmektedir. Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldı.' ifadelerini kullandı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
YSK Başkanı Yener: Yurt içinde sandıkların yüzde 99'u açıldı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,96, Sinan Oğan'ın yüzde 5,2 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Saat 09.45 itibarıyla sisteme gelen verileri paylaşan Yener, şunları kaydetti:

"Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.

Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır.

Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir."

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