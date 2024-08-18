Vatandaşlara ''organize kötülük'' uyarısı: Bizlerin açıklamalarını takip edin

Türkiye, peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsıldı. Ülke genelinde çıkan 72 orman yangınından 69'u kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor. Yangınlara 90 hava aracı 4 bin 717 personelle karadan müdahale ediliyor.

SEBEBİ PİKNİK ATEŞİ!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Ekipler de yangını kontrol altına alabilmek için amansız bir mücadele içine girdi. Canla başla süren çalışmalarda alevleri söndürme çalışmaları 2 uçak, 11 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel ile sürdürülüyor. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı ve 44 işyeri de tahliye edildi. İzmir'e giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateşten çıktığını açıkladı. Yumaklı, "İzmir Yamanlar için komple etkilenen alan yaklaşık bin 600 hektar civarında" dedi.

29 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. 29 kişinin tedavisi devam etmektedir" denildi.

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Bolu'nun Gölnük ilçesinde anız ateşinden yangın çıktı. Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edilip, güvenli alanlara götürüldü. Manisa Gördes'te 14 Ağustos'ta başlayıp Salihli ve Gölmarmara'ya ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Beçin'de 2 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

2 TUTUKLAMA, 7 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İzmir Tire'de 3, Ödemiş'te 2, Bayındır'da 1 ve Karşıyaka'da 1 olmak üzere 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" açıklaması yaptı.

"AÇIK ALANDA KiBRiT BiLE YAKMAYIN"

Orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylülün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile yakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını rica ediyorum" dedi.

"HER ŞEYİM YANDI TÜKENDİ"

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile devam ediliyor. Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftlik yandı. Köylülerden Ebru Aslan, "Başımıza bu geldi; yandık. Evim, tavuklarım, keçilerim hayvanlarım yandı. Her şeyim yandı tükendi. Çocuklarımı ve kendimi kurtardım, Allah'a şükür bizde bir şey yok" dedi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas ilçesindeki orman yangının kısmen kontrol altına alındığı, yangının 200 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

ORGANİZE KÖTÜLÜK SAHNEDE



Sosyal medyada '#globalcallforTurkey' etiketi altında başka ülkelerdeki geçmiş tarihli yangınlar İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hem yangınlarla hem de organize kötülükle mücadele ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE, var gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, sosyal medyadan "#globalcallforTurkey" etiketiyle uluslararası yardım isteyen bir paylaşım devreye sokuldu. Panik yaratmak ve Türkiye'yi aciz göstermek isteyen çağrı sosyal medyada gündem oldu. Etiket altında geçmiş tarihli, başka ülkelerde ve noktalarda çıkan yangınlar, İzmir yangınıymış gibi servis edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz."

"PANİK OLUŞTURUYORLAR"

"Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Vatandaşlarımızdan, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini rica ediyorum." İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de, sosyal medyada "İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntülerin 2015'te ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yangına ait olduğunu açıkladı.