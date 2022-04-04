Cansuyu Derneği Kamerun'da ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı

Dernekten yapılan açıklamada, bu yılki ramazan organizasyonları ile Kamerun'un Garoua ve Maroua bölgelerinde binlerce yardıma muhtaç insana içinde bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar dağıtıldığı belirtildi.

Gıda dağıtımlarının ardından Garoua ve Mokolo şehirlerinin kurak köylerinde 9 temiz su kuyusu açılışı yapıldığı ifade edilen açıklamada, böylece hem insanların temiz su ihtiyacının karşılandığı hem de kirli su nedeniyle ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların da önüne geçildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, Türkiye'den hayırsever vatandaşların emanetlerini titizlikle muhtaçlara ulaştırdıklarını belirtti.

Bölge halkının Türkiye'den gelen bu yardımlara karşı büyük bir memnuniyet gösterdiğini ifade eden Özkan, bu ramazanda da Kamerun'da olduğu gibi dünyanın dört bir köşesinde yardıma muhtaç insanlara ulaşmak için seferber olacaklarını kaydetti.

