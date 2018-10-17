Çapa Bilim Koleji'nin Dünya Şampiyonu öğrencisi, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı!
2 kez Dünya Şampiyonu ve 2 kez de Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandıran Çapa Bilim Koleji öğrencisi Enes Özdemir'in özel ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya tarafından takdim edildi.
2 kez dünya Şampiyonu ve 2 kez Avrupa Şampiyonu olan Çapa Bilim Koleji öğrencilerinden Milli Karateci Enes Özdemir, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen törende ödülünü aldı.
ÖDÜLÜNÜ HAMZA YERLİKAYA TAKDİM ETTİ
Karate hayatına 4 yaşında başlayan Çapa Bilim Koleji öğrencisi Enes Özdemir, 2 kez Dünya Şampiyonluğu ve 2 kez de Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Yurt içi ve yurt dışında sayısız dereceler elde eden Özdemir için Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tören düzenlendi. Şampiyon Enes Özdemir, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın elinden aldı.
TÜRKİYE'YE ALTIN MADALYA KAZANDIRDI
Şampiyon sporcunun öğrenim gördüğü Çapa Bilim Koleji'nin Kurucu Temsilcisi ve Hukuk Müşaviri Erşan Konyar, ''Öğrencimiz Enes Özdemir, 9 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. Sayısız Türkiye ve Uluslararası dereceler elde etti. 2012 ve 2017 yılları arasında Balkan Şampiyonu oldu. Bu yıllar arasında birçok Türkiye şampiyonluğu yaşayan Enes, 2017 yılında tekrar Türkiye Şampiyonu olup Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Burada Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya Şampiyonası seçmelerinde tekrar Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz, İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 1. olarak Altın madalya kazandı. Ayrıca tarihe geçerek hem ferdi hem de takım kata'da 2 kez üst üste şampiyon olmuştur.'' açıklamasında bulundu.
‘’ENES GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI''
Öğrencilerinin sayısız başarısının gururunu yaşadıklarının altını çizen Erşan Konyar ''Bu başarısıyla göğsümüzü kabartan Enes, son olarak Rusya da düzenlenen ümit genç ve 21 yaş altı Avrupa Şampiyonasında ferdi olarak Avrupa ikincisi, takım kata da Avrupa Şampiyonu olmuştur. Öğrencilemizin başarılarının devamını dileriz'' dedi.
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