Çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
MERSİN'in Anamur ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
- DHA
İlçeye bağlı kırsaldaki Karaçukur Mahallesi'nde Hüseyin Soy yönetimindeki çapa motoru, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki Düriye Özdemir ve Asiye Soy olay yerinde yaşımını yitirdi, sürücü Hüseyin Soy ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri cenaze aracı ile Anamur Devlet Hastanesi morguna kalıdırılırken, sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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