Çapa motoru devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

İlçeye bağlı kırsaldaki Karaçukur Mahallesi'nde Hüseyin Soy yönetimindeki çapa motoru, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki Düriye Özdemir ve Asiye Soy olay yerinde yaşımını yitirdi, sürücü Hüseyin Soy ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri cenaze aracı ile Anamur Devlet Hastanesi morguna kalıdırılırken, sürücü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.