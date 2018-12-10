Careem Türkiye'de taksilerle yola devam edecek

Dubai’de 6 yıl önce kurulan ve Ortadoğu’nun ilk ve tek teknoloji unicorn’u olan Careem, şu anda Kuzey Afrika, Türkiye, Pakistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 15’ten fazla ülkede 120 şehirde faaliyet gösteriyor. 1 milyondan fazla sürücü ile çalışan şirketin kullanıcı sayısı ise 25 milyonu geçti.

Türkiye'de iki sene önce faaliyete geçtiklerini ve çok büyük bir potansiyel gördüklerini vurgulayan Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırabilecekleri için heyecan duyduklarını ifade etti.

CAREEM İLE TAKSİ İMAJI DEĞİŞECEK

Türkiye’de sadece ticari taksilerle gerçekleştirecekleri faaliyetlerini yeniden başlattıklarını duyuran Manna, taksi imajını ve hizmetlerini iyileştirmek için önemli yatırımlar yapacaklarını belirtti. Bunun aynı zamanda turistlerin deneyimlerine de olumlu yansıyacağını ifade eden Manna, şöyle konuştu:

"Hizmet aracı olarak taksileri kullanarak Türkiye pazarında yeni bir girişim gerçekleştirmekten ve hizmetlerimizi yeniden sunmaya başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye pazarında binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Müşterilerimiz evlerinin konforu içinde doğrudan akıllı telefonlarından bir tuşa basarak taksi çağırabilecek. Türk halkı için yeni ve akıllı şehir içi ulaşım dönemini başlatarak ulaşımdaki gelişmenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz."

Careem’in Türkiye’de artık XL segment araçlar ile faaliyet göstermediğinin altını çizen Manna, şöyle devam etti: "Careem Türkiye’de devletle el ele, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışıyor. Aynı zamanda ulaştırma profesyonellerini ve sektörü desteklemeyi amaçlıyoruz. Sadece tahditli ve tahsisli plakaya sahip taksileri

kullanarak faaliyet gösteriyoruz ve taksi dünyasına hizmet veren tüm paydaşlarla iletişim içindeyiz."

TÜRKİYE GENELİNE YAYILMAK İSTİYOR

Careem'in Türkiye'de kalıcı olduğunu ve yatırım yapmanın yanında insanların yaşam ve çalışma şekillerini de değiştirdiğini kaydeden Manna, "Şu anda platformumuzda bulunan taksilerle birlikte işlerimizin büyüdüğünü görmekten ve tüketicilerin Türkiye’deki yeni girişimimizden nasıl yararlanacağını düşünmekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Mevcut durumda İstanbul ve Adana’nın her yerinde taksi çağırma hizmetleri sunduklarını kaydeden Manna, hizmetlerini Türkiye geneline yaygınlaştırmak ve iş imkanları sunmaya devam etmek istediklerini kaydetti.