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Caretta caretta sandılar, ceset çıktı!

Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cesedin sol kolunun iç kısmında gül dövmesi olduğu belirtildi. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA17 Temmuz 2020 Cuma 11:04 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:05
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Antalya'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, suyun yüzeyinde bir cisim gördü. Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cesedi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi.

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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