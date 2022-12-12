Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8 milyar 643 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.184 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 652 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 54 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bunun sonucunda, Ocak-Ekim dönemi cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar olurken, aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 743 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 302 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yapmışken; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 483 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 557 milyon dolar net geri ödeme; Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon dolar ve 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 59 milyon dolar net artış gözlendi.