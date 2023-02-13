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Cari açık rakamları açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Aralık 2022'de 5 milyar 910 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 525 milyon dolar fazla oluştu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Cari açık rakamları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2022'de cari işlemler hesabı 5 milyar 910 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, 2022'de cari işlemler açığı 48 milyar 769 milyon dolar oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı aralıkta 3 milyar 525 milyon dolar, ocak-aralık döneminde ise 50 milyar 793 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı aralıkta 8 milyar 89 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 498 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kalemi aralıkta 533 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 214 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2022'de 5 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 için toplam cari işlemler açığı beklentisi ise 46 milyar 650 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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