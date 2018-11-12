‘Cari fazla’ya devam

Ekonominin yeniden dengelenme sürecine girmesinin etkisiyle cari işlemler hesabı eylülde, 3 yılın ardından 2 ay üst üste cari fazla verdi. Eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 830 milyon dolar fazla verirken, bu rakam ağustosta 1 milyar 863 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Son 10 ayın en düşük seviyesine gerileyen 12 aylık cari açık ise bir önceki aya göre 6 milyar 271 milyon dolarlık azalışla 46 milyar dolara indi. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre cari açık 9 ayda ise 29.92 milyar dolara düştü. Cari açıktaki düşüşte ekonomideki yavaşlama ve TL’deki düşüş sonrası ithalatın pahalı hale gelmesi etkili oldu. Bu arada net hata noksan kalemi eylülde 416 milyon dolar eksi verdi. Ocak-eylül döneminde 17.3 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 358 milyon dolar artarak 3 milyar 491 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 166 milyon dolar artarak 2.8 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Bu arada ödemeler dengesinde ağustostaki 2.6 milyar dolarlık ‘fazla’ 1.86 milyar dolar olarak revize edildi.

İlk sinyali Albayrak verdi

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, cari açık noktasında olumlu gelişmeler olacağının sinyalini geçen hafta vermişti. Albayrak “Yıl sonu cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe” açıklamasında bulunmuştu. Dün gelen cari fazlanın ardından ekonomistler de Albayrak’ın ‘sürpriz geliyor’ açıklamasına paralel olarak yıl sonu tahminlerini 30-35 milyar dolar bandına düşürürken ekim ayında da cari fazla öngörüsünde bulundular. Ekonomistlere göre cari açık 2019’un ikinci çeyreğinde 20 milyar dolara inecek.