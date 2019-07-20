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Çarpıcı ayrıntı: Çolak’ın ayrılmasını beklediler

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı’nda yaşananlarla ilgili yeni görüntüler çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, 18.37’de üsse gelerek helikopterlerin havalanmamasını istiyor. Ancak Çolak saat 21.08’de ayrılınca helikopter çalıştırılıyor.

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15 Temmuz günü MİT’ten gelen istihbarat üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın emriyle Kara Havacılık Komutanlığı’na giden eski KKK Salih Zeki Çolak’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre, Çolak, saat 18.37’de Kara Havacılık Komutanlığı’na geliyor. O gece darbeciler tarafından derdest edilen Tümgeneral Hakan Atınç tarafından karşılanan Çolak, beraberindekilerle birlikte makama geçiyor. Darbeci general Ünsal Coşkun’un da makamda olduğu görüntülere yansıyor. Saat 19.30 sıralarında hangar bölgesine giden Çolak, saat 21.08’de de Kara Havacılık Komutanlığı’ndan ayrılıyor.,
 
TÜMGENERAL ATINÇ KARŞILADI
Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki darbe eylemlerine ilişkin 152 sanığın yargılandığı davada 30 Mayıs’ta karar çıkmıştı. Dava dosyasına giren dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki görüntülerine ulaşıldı. 15 Temmuz günü MİT’e gelen istihbarat üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Çolak’ı Kara Havacılık Komutanlığı’na göndermişti. Kamera kayıtlarına göre, Çolak, saat 18.37’de Kara Havacılık Komutanlığı’na geldi. Kendisi, o gece cuntacılar tarafından derdest edilen Kara Havacılık Komutanı Hakan Atınç karşıladı. Çolak ve Atınç birlikte makam odasına geçiyor.
 
DARBECİ GENERAL DE MAKAMDAYMIŞ
Atınç’ın makamında yaklaşık 50 dakika kalan Çolak, saat 19.26’da karargahtan çıktı. Çolak’ın makamdan çıkışı sırasında hemen arkasında dönemin KKK Kurmay Başkanı olan emekli Orgeneral İhsan Uyar ve Hakan Atunç ile darbeci Tuğgeneral Ünsal Coşkun’un olduğu anlaşıldı. Coşkun, 15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetlerini yöneten ve pilotları yönlendiren isim olarak biliniyor. Çolak, Uyar ve Atunç’un makam aracına bindiği ancak Coşkun’un Karargahta kaldığı görüldü.
 
2.5 SAAT KALDI
Kayıtlara göre Çolak, saat 19.31’de Okul Bakım Komutanlığı, saat 19.38’de CH-47 Helikopteri koruma hangarları ile apronun bulunduğu bölgeye gitti. Saat 21.04 sıralarında CH-47 hangarı apronundan uzaklaşırken görülen Çolak, saat 21.08’de Kara Havacılık Komutanlığı 1 nolu nizamiyesinden çıkış yaptı. Yani Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı’nda yaklaşık 2.5 saat kaldı.
 
AYRILIR AYRILMAZ HAREKETE GEÇTİLER
Çolak’ın ayrılmasının ardından Kara Havacılık’taki darbeciler harekete geçti. İlk olarak Tümgeneral Hakan Atınç derdest edildi ve Üncal Coşkun kendisini “Kara Havacılık Komutanı” ilan etti. Daha sonra hangarın dışında bulunan helikopterler motor çalıştırdı. Kamera kayıtlarında, helikopterlerin saat 22.40 sıralarında motor çalıştırdığı ve saat 22.42’den itibaren uçuş maksadıyla hareket ettiği tespit edildi.
 

15:00’DA HANGARDAN ÇIKIYOR

Darbecilerin, ilk helikopterleri saat 15.00 sıralarında hangardan çıkarmaya başladığı tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre, Sikorsky marka S-70A tipi genel maksatlı helikopterler saat 15.00 sıralarında A8 park yerine çekildi. Yine Salih Zeki Çolak’ın Kara Havacılık Komutanlığı’nda bulunduğu sıralarda yani saat 21.05 sıralarında A8 ve A9 park yerlerinde birçok helikopterin bulunduğu görüldü. Salih Zeki Çolak ifadesinde, “Sayın komutan alaydaki pilotlarla görüşmemi, gerekirse onlarla çay içmemi ve sohbet ederek ağızlarından laf almamı denememi rica ettiler. Herhangi bir tespitte bulunamadığım için 2l:25 civarında Kara Havacılık Komutanlığından araçla ayrıldım. Kışladan çıkışa kadar hiçbir hareketlilik gözlemlemedim. Hiçbir aşamada böylesine bir darbe girişiminde bulunacaklarını hissetmedim” ifadelerini kullanmıştı.
 
(Yeni Şafak)

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