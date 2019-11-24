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Çarpıcı iddia... İnce ortak açıklama önerdi, Kılıçdaroğlu reddetti: Sizinle sonra görüşeceğiz

'Beştepe'ya giden CHP'li' kumpasında adı geçen Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ortak açıklama yapmayı önerdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun ise İnce'ye 'Sizinle sonra görüşeceğiz' diyerek teklifi reddettiği öne sürüldü.

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Cumhuriyet'in haberine göre, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın tartışma yaratan yazısının ardından Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak birlikte bir açıklama yapmayı önerdi.
 
İnce'nin "Bu tartışma partiyi yıpratacak. Gerekirse ben sizin yanınıza geleyim görüşelim. Gazetecilerin karşısına çıkalım, bu konuda bir açıklama yapalım” dediği belirtildi.
 
Kılıçdaroğlu ise İnce’ye “Sizinle sonra görüşeceğiz” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.
 
CHP'li İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ileri süren gazeteci Turan, Erdoğan'ın görüşmede söz konusu kişiye, "Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Ben de yardımcı olurum" dediğini iddia etmişti.

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