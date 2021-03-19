Çarpıcı Sinovac aşısı sonucu! Antikor oranları yüksek çıktı

DHA 19 Mart 2021 Cuma 15:18 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 15:18

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) sagınında dünya umudunu aşılara bağladı. Aralarında Türkiye'nin de aldığı Çinli biyoteknoloji firması Sinovac aşısının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bilimsel bir araştırma gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, 527 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, Çinli biyoteknoloji firması Sinovac aşısının yüzde 99.6'sında yüksek oranda antikor geliştiğini belirledi. "Kovid-19 Aşısı Uygulanan Kişilerde Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi" adlı çalıştayda Sinovac'ın Coronavac aşısının iki dozunu da yaptıran sağlık çalışanlarında oluşan antikor seviyesi, bir yıl boyunca düzenli olarak takip edilecek.

525 KİŞİDE YÜKSEK ANTİKOR TESPİT EDİLDİ

Araştırma projesi kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde aşılanan sağlık çalışanlarının, aşılama sonrasında geliştirdikleri antikor seviyelerini ölçüldü. Araştırma kapsamında yaşları 27-72 aralığında değişen, 172 erkek ve 355 kadın olmak üzere toplam 527 kişinin antikor ölçümleri yapıldı. Bunların 525'inde yüksek oranda antikor geliştiği tespit edildi.

AŞI SONRASI OLUŞAN ANTİKOR SEVİYESİ UMUT VERİCİ

Araştırmada kullanılan test kitini (SARS-CoV2 IgG II Quant) üreten Abbott şirketinin önerilerine göre, aşının etkinliğinin olumlu olarak değerlendirilmesi için antikor seviyesinin 50 AU/mL üzerinde olması gerekiyor. Antikor düzeyinin daha düşük çıkması ise negatif olarak değerlendiriliyor. DESAM Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı sonuçlara göre aşılama sonrasında antikor testi yapılan 172 erkekte en düşük antikor seviyesi 86,3 AU/ml olarak belirlendi. En yüksek antikor değeri ise 6.613 AU/ml olarak saptandı. Aşılama sonrasında erkeklerde oluşan antikor seviyesinin ortalaması ise 1.332 AU/mL oldu. Kadınlarda gelişen antikor seviyeleri erkeklere göre daha yüksek olsa da arada büyük bir uçurum yok. Araştırma kapsamında 355 kadında ortalama antikor seviyesi 1.436 AU/mL olarak saptandı. Böylece hem kadınlarda hem de erkeklerde, 50 AU/mL seviyesinin çok üzerinde bir antikor oluşumu gözlenmiş oldu.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ANTİKOR SONUCU

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı araştırma sonuçları, aşılama sonrasında gelişen antikor miktarının yaşa göre değiştiğini de ortaya koydu. Proje kapsamında antikor testi yapılan 527 kişinin 474'ünün yaşları 54 yaş ve altında bulunuyor. Yaşları 55 ve üstü olan kişi sayısı ise 53. Ortaya çıkan sonuçlara göre 54 yaş ve altı grupta aşılama sonrasında gelişen ortalama antikor seviyesi 1.468 AU/ml olarak belirlendi. 55 yaş ve üzerindeki grupta ise antikor seviyesinin ortalaması 817 AU/ml olarak saptandı. Otuz yaş altı bireylerde ise antikor seviyesi 1.800 AU/ml'ye kadar yükseliyor. Bu durum aşının ürettiği antikor seviyesinin yaşla doğrudan orantılı olduğunu gösteriyor. Ancak her yaş grubunda oluşan antikor seviyesinin 50 AU/ml'nin çok üzerinde olması aşının her yaş grubunda etkili olabildiğini gösteriyor. Bir yıl sürecek araştırma projesi ile Sinovac'ın Coronavac Kovid-19 aşısını yaptıran kişilerde antikor ve enfeksiyon gelişimini takip edeceklerini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, proje kapsamında gerçekleştirdikleri ilk çalışmalar sonucunda önemli bilimsel bulgular elde ettiklerini söyledi. Sonuçlara göre, uygulanan Kovid-19 aşılarının hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek oranda antikor üretimi sağladığını belirlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Aşının ikinci dozunu olanlar arasında COVID-19 vakasına rastlanmaması ve antikor seviyesinin yüksekliği, aşının etkinliği ve pandeminin seyri açısından umut veriyor" diye konuştu.

İKİNCİ DOZDAN SONRA COVID-19'A YAKALANAN OLMADI

Tespit edilen yüksek antikor seviyesi ile umut yaratan araştırmanın, çarpıcı sonuçlarından biri de Coronovac Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptıran kişiler arasında henüz Kovid-19 vakasına rastlanmaması oldu. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü'nün ikinci dozun 15'inci gününde, aşılananlar arasından rastgele seçilen 64 kişiye uyguladığı PCR testlerinin tamamı negatif çıktı. Öte yandan, Türkiye'den KKTC'ye 80 bin doz Sinovac aşısı gönderilmişti.