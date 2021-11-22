Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü refüje çıktı

DHA 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:27 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:27

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Arnavutköy - Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Kayaşehir istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, etrafında bir tur döndükten sonra refüje çıktı. Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi. Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.