Çarşı bekçilerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İHA 12 Mart 2022 Cumartesi 08:37 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 08:37

Olay, Ethem Kelekçi Mahallesi İlkay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphelendikleri H.Ü., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada şahsın montunun sağ cebinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve alüminyum folyo içerisinde sarılı metanfetamin ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.