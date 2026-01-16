İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2816
  • EURO
    50,2443
  • ALTIN
    6410.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Casperlar'' çetesi soruşturması: 38 çocuk tutuklandı
Güncel

''Casperlar'' çetesi soruşturması: 38 çocuk tutuklandı

'Casperlar' suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada 18 yaşından küçük 38 çocuk tutuklandı, 19 çocuk hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2026 Cuma 12:51 - Güncelleme:
''Casperlar'' çetesi soruşturması: 38 çocuk tutuklandı
ABONE OL

"Casperlar" suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada 18 yaşından küçük 38 çocuk tutuklandı, 19 çocuk hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin suça sürüklenen çocuklar yönünden aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülmüştür.

Yürütülen soruşturma kapsamında 27.02.2024 ile 29.06.2025 tarihleri arasında İstanbul ili Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ilçeleri ile İzmir ili Çeşme ilçesinde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini Hamuş takma isimli İsmail ATIZ'ın yaptığı ve kamuoyunda "CASPERLAR" olarak bilinen silahlı suç örgütünde Suça Sürüklenen Çocukların eylem ve faaliyetleri ortaya çıkarılmıştır.

Örgüt faaliyeti kapsamında, 41 eyleme ilişkin 66 mağdur-müşteki ve 4 maktulün bulunduğu soruşturmada;

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma,

Nitelikli Yağma,

Tasarlayarak Kasten Öldürme,

Öldürme,

Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma,

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma

suçlarından, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama tedbiri, 19 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup, toplam 68 kişi hakkında, 16.01.2026 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.

  • çete
  • soruşturma
  • casperlar

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.