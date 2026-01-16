''Casperlar'' çetesi soruşturması: 38 çocuk tutuklandı

"Casperlar" suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada 18 yaşından küçük 38 çocuk tutuklandı, 19 çocuk hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin suça sürüklenen çocuklar yönünden aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülmüştür.

Yürütülen soruşturma kapsamında 27.02.2024 ile 29.06.2025 tarihleri arasında İstanbul ili Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ilçeleri ile İzmir ili Çeşme ilçesinde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini Hamuş takma isimli İsmail ATIZ'ın yaptığı ve kamuoyunda "CASPERLAR" olarak bilinen silahlı suç örgütünde Suça Sürüklenen Çocukların eylem ve faaliyetleri ortaya çıkarılmıştır.

Örgüt faaliyeti kapsamında, 41 eyleme ilişkin 66 mağdur-müşteki ve 4 maktulün bulunduğu soruşturmada;

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma,

Nitelikli Yağma,

Tasarlayarak Kasten Öldürme,

Öldürme,

Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma,

Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma

suçlarından, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama tedbiri, 19 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup, toplam 68 kişi hakkında, 16.01.2026 tarihinde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.