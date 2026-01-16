''Casperlar'' çetesi soruşturması: 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin tespiti, örgüt üyelerinin belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin suça sürüklenen çocuklar yönünden aydınlatılması amacıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 27 Şubat 2024 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ilçeleri ve İzmir Çeşme'de çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, elebaşılığını "Hamuş" takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı ve kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünde suça sürüklenen çocukların eylem ve faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Örgüt faaliyeti kapsamında, 41 eyleme ilişkin 4 maktulün, 66 mağdur-müştekinin bulunduğu, 18 yaşından küçük 38 suça sürüklenen çocuk hakkında tutuklama tedbiri, 19 suça sürüklenen çocuk hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplam 68 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağma', 'tasarlayarak kasten öldürme', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılmaları istemiyle Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır."

