'Casusluk kumpası' savcısı Kılınç'ın tahliye talebi reddedildi

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski savcı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kılınç ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Kılınç, sağlık sorunları nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını ileri sürerek, ek süre verilmesi talebinde bulundu.

Üzerine atılı suçu işlediğine dair somut bir delil olmadığını ve ByLock kullandığı yönündeki tespiti de kabul etmediğini kaydeden Kılınç, tahliyesini istedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu ve yurt dışına kaçmak isterken yakalandığını belirterek, tahliye isteminin reddine karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak, sanığın, kaçma şüphesinin varlığı ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, tahliye talebinin reddedildiğini ve tutukluluğunun devamına hükmedildiğini belirtti.

Davanın görülmesine, 31 Aralık 2018'de devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski savcı Kılınç'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan Kılınç, aralarında muvazzafların da olduğu 357 askere "casusluk" suçlamasını yöneltmiş ve sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinden elde ettikleri bilgileri Yunanistan'a satabileceklerini iddia etmişti.

Davanın kumpas olduğunun anlaşılmasından sonra tüm sanıklar 2016'da beraat etmiş, Kılınç da 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilmişti.

ByLock kullandığı belirtilen tutuklu sanık Kılınç, 16 Nisan 2018'de Edirne İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yapılan denetim sırasında, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.