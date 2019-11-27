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Çatalca'da fabrika yangını

Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, Gökçeali Mahallesi'ndeki cam, dijital baskı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

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