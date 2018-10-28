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Çatalca'da tır alev alev yandı

Çatalca'da tekstil malzemesi yüklü Bulgar plakalı tır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

  • DHA
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Çatalca'da Karayolları Denetim İstasyonu önünde dün saat 22.45 sıralarında gerçekleşen yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken TIR'da yüklü tekstil malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

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