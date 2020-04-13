İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7583
  • EURO
    7,4117
  • ALTIN
    366.965
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çatıdaki gençler polisin droneli denetimine takıldı
Güncel

Çatıdaki gençler polisin droneli denetimine takıldı

İstanbul Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, 'Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!' anonsu yaptı. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.

IHA13 Nisan 2020 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:45
ABONE OL

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde drone’lu uygulama yaptı. Çatıdaki gençleri fark eden polis, çatıya yükselttiği drone ile gençlere uyarı anonsu yaptı.

"POLİSLER BURADA DA RAHAT BIRAKMIYOR"

Polis anonsta, "Gençler şu an konuşan polis dronu. Çatıda ne işiniz var? Hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hem sosyal mesafeye de uymamışsınız. Çabuk aşağı inin!" şeklinde uyarı yaptı. Bunun üzerine çatıdan inen gençler, "Polisler burada da rahat bırakmıyor." şeklinde serzenişte bulundu. Ardından çocuklar aşağıya indi.

Bakan Dönmez açıkladı: Seri üretime geçildi, haftaya raflarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ve beklenen karar çıktı: Tarihin en büyüğü...
Ve beklenen karar çıktı: Tarihin en büyüğü...

Ve beklenen karar çıktı: Tarihin en büyüğü...

Gerçek kan dondurdu
Gerçek kan dondurdu

Gerçek kan dondurdu

Hafter'e peş peşe darbeler! Ağır kayıp verdi
Hafter'e peş peşe darbeler! Ağır kayıp verdi

Hafter'e peş peşe darbeler! Ağır kayıp verdi

Koronavirüse ilk kurşunu sıktık
Koronavirüse ilk kurşunu sıktık

Koronavirüse ilk kurşunu sıktık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.