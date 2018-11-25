Adıyaman’ın Besni ilçesinde 3 katlı binanın çatısından aşağı atlayan genç hayatını kaybetti

Çatıdan atlayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından polis ve 112 sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit ile kapattı. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.