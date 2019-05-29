Çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Rize'nin Çayeli ilçesinde, çatıdan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşıklar köyünde, Ferhat Ali Odabaş (3), annesi Ecrin Odabaş'ın, iki katlı evlerinin çatısında çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Odabaş, ailesi tarafından Çayeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ferhat Ali Odabaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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