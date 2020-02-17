İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0493
  • EURO
    6,5573
  • ALTIN
    307.212
  • BIST100
    120768
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu
Güncel

Çatılarda 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi12:55 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:55

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle ev ve iş yerlerinin çatılarında boyutları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Dev buz sarkıtları Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından kırılıyor. Sivas genelinde ise 47 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir'deki ''Saya gezme'' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

İYİ Partili vekilden istifa kararı
İYİ Partili vekilden istifa kararı

İYİ Partili vekilden istifa kararı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.