Çatlak derinleşiyor! CHP'li Sarıbal: İYİ Parti yüzünden kaybettik

Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan tartışmalar bitmek bilmiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski ortaklarına yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar krizin şiddetini daha da artırdı.

CHP'Lİ SARIBAL'DAN İYİ PARTİ'YE YEREL SEÇİM ELEŞTİRİSİ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TELE1'de katıldığı yayında 2019 yılında CHP'li adaylarla kazanılabilecekken Balıkesir ve Denizli büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakıldığını ve bu yüzden kaybedildiğini söyledi.

"DENİZLİ VE BALIKESİR'İ İYİ PARTİ'YE VERDİĞİMİZ İÇİN KAYBETTİK"

Sarıbal şu ifadeleri kullandı: 2019 yılında Balıkesir'i İYİ Parti'ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Denizli'yi yine İYİ Parti'ye vermişiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız olsa kazanacağımız. Somut iki ili de içine alarak konuşuyorum. Bugün İYİ Parti'nin hele de tabanının Cumhuriyet Halk Parti tabanının bir kısım Anavatan, Doğru Yol Partisi'nden gelen kesim olarak değerlendirdiğimizde İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nın iradesi elbette olur ama yerelde tabanda bir işbirliğine itiraz etmesi hem kendisine dair, hem siyasi geleceğine dair hem partinin kurumsallığına dair hem de toplumdaki tepkisel tutumlar açısından olumsuz olacağını ben buradan biliyorum. Meral Akşener'in de bunu bildiğini düşünüyorum.