İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6172
  • EURO
    16,2552
  • ALTIN
    897.66
  • BIST100
    2202.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında gerçekleşti
Güncel

ÇATOM'a ilişkin düzenleme taslağı toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerine (ÇATOM) ilişkin düzenleme taslağı toplantısı yapıldı. Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

AA29 Mart 2022 Salı 16:40 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 16:40
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, kadınların sosyal hayata katılımını, kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını arttırmaya yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

Bu kapsamda ÇATOM kavramının tanımlanması, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı ÇATOM'ların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilmesine ilişkin yapılacak düzenlemeler değerlendirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • ÇATOM
  • düzenleme taslağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.