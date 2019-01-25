Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü.
- İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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