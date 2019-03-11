Çavuşoğlu: Amerika'da yaşayan Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ahıska Türklerinin nereye giderse gitsin kim olduklarını, geleneklerini, göreneklerini, örflerini, Türk ve Müslüman olduklarını unutmadıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşatılmayan bazı gelenek ve göreneklerin Ahıska Türkleri tarafından nesilden nesile aktarıldığını dile getirdi.

Ahıska Türklerinin mert, sözüne sadık insanlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kendisinin de bugüne kadar her zaman onların yanında olduğunu, onlara yönelik güzel hizmetler yaptıklarını belirtti.

Ahıska Türkleri'nin Ahıska'ya dönme hakkı konusunda Avrupa Konseyi'nde ve Gürcistan'da yaptıkları temaslar neticesinde önemli bir kanun çıktığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Zorlukları oldu mu? Evet. Samimiyetsizlikler de oldu. Başka problemler de oldu ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın. Kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Oraya gidecek, yeni bir hayat, yeni bir iş."

Çavuşoğlu, Ahıska bölgesine giden vatandaşlara ev alındığını, cami, okul gibi hizmetlerin yapıldığını aktardı.

Fergana olaylarından sonra Amerika'ya giden Ahıskalı Türklere de yardım ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yapıyoruz. Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine vatandaşlık vereceğiz dedik, bir sözümüz vardı. Bu sözü tuttuk mu? Evet. Sizin için kanunları değiştirdik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız sizin için. Ne gerekiyorsa onu yaparız."

Amerika'da yaşayan Ahıskalılar için 9 bölgede cami inşa edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu hizmetin orada yaşayan Ahıskalılar ve FETÖ ile mücadele için önemli olduğunu vurguladı.

Ahıskalı Türklere uzun süreli ikametgah verildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 aileyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var, onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var, çalışıyoruz. İnşallah işsiz bir Ahıskalı olmayacaktır." dedi.

Ahıska Türklerinin de nerede yaşarsa yaşasın Türkiye'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Çavuşoğlu, darbe girişiminde Ahıska Türklerinin devletin ve milletin yanında olduğunu, bunları unutmadıklarını kaydetti.

Antalya'nın dünyanın en güzel kentlerinden biri, Türkiye'nin de gözbebeği olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerden 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

"(HDP ile ittifakımız yok) desinler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesinde MHP Seçim Ofisi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde MHP ile AK Partili teşkilat üyelerinin ülkenin ve milletin geleceği, bekası için davalarını birleştirdiğini söyledi.

Kentlerin ehli insanlara emanet edilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da 19 ilçede aday belirlerken buna dikkat ettiklerini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 5 yılda yaptığı hizmetler hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, bazı kentlerdeki insanların Antalya'da yaşamak istediklerini ifade etti.

İzmir, Muğla gibi kentlerde hizmet yapılmadığını savunan Çavuşoğlu, "Aklı selim bir şekilde düşünerek, tartışarak ona göre oy vermemiz lazım. Muratpaşa'da, 'Hizmet etmeye ne gerek var, nasıl olsa bize oy vermek zorundalar.' diyorlar. Böyle bir zorunluluk yok. Karşınıza çok güzel bir fırsat çıktı. Bu fırsatı değerlendirin." diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, büyük Türkiye hedefleri için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını ve bu ittifakla seçime girdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı vatanını, milletini seven insanların kurduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla, diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. İP'çiler geliyor, 'Sayın bakan, sen Dışişleri Bakanısın, bize terörist diyorsun.' Ben İP'e 'terörist parti' dedim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'terörist' dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. 'Yok' desinler ama var. Bu iki parti bizim sözlerimizden rahatsız oluyorlar, o zaman çıksınlar şunu söylesinler, 'Bize böyle söylemeyin, bizim böyle bir ittifakımız yok' desinler. 'Bizim HDP ile bir ittifakımız yok' desinler. Ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler. Ya da 'Bu parti sırtını Kandil'e dayamıyor, o yüzden ittifak yaptık' desinler. Diyemezler, çünkü HDP'nin kendisi diyor, 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım' diye. Şimdi var olanı, olmuş olanı söyleyince niçin bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsız oluyorsanız ittifak yapmayın kardeşim. Üstelik Türkiye'yi bölmek istediklerini açık açık söyleyenlerle ittifak yapıyorsunuz, sonra da biz bunu söyleyince rahatsız oluyorsunuz."

"Milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyorlar"

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananlara tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin, milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar." ifadelerini kullandı.

Kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmediklerini, Türkiye'ye ve millete bir zararlarının olup olmadığını değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanıyım. Ülkem ile ilgili her olumlu ya da olumsuz adım bizi dışarıda etkiler, içeride olduğu gibi. Onun oraya, buraya, onunla oturmuş, bununla yemiş, içmiş o beni ilgilendirmez, ne yaparsa yapsın. O kendi kişisel tercihidir. Onlara biz karışmayız. Ama ülkemin geleceğini riske atacak ittifaklar kurduğu zaman, o zaman söz söyleme hakkımız var mı yok mu? Var. 'Yok' desinler, kendileri 'kurmadık' desinler. O zaman biz gerekeni yaparız. Ama diyemezler."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından MHP Seçim Ofisi'ni açarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.