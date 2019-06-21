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Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran´da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

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