Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran´da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.