Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran´da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran’da, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.
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