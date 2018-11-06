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Çavuşoğlu: (Kaşıkçı cinayeti) Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kamuoyu ile henüz paylaşmadığımız bazı delillerimiz var' dedi.

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Bakan Çavuşoğlu Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

"İstanbul’a gelerek Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı?"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın ortak çalışma grubu önerdiğini ve Türkiye’nin bunu kabul ettiğini söyleyerek, “Ama bu çalışma grubu sonuç odaklı olmalı. Şu açıktır ki İstanbul’a gelerek Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı? Bu talimatı kimin verdiğini anlamamız lazım.” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Kaşıkçı’nın öldürülmesi için kimin talimat verdiği konusundaki sorularına Suudi Arabistan’dan cevap alamadığını belirterek, “Kaşıkçı’nın cesedine ne olduğunu bulmanın ve bunu bize söylemesinin Suudi Arabistan’ın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan’da” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda iki kez görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kral Selman’ın birinin öldürülmesi talimatını verecek birisi olmadığını bildiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı delillerin ellerinde olduğunu belirterek, "Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda, onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatı veren kişinin Kral Selman olmadığından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kişi, kendi kendine gelmedi, talimat aldılar. Talimat ve izin almadan 15 kişi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaşını öldürmek için gelemez.” ifadelerini kullandı.

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