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Çavuşoğlu: Tüm muhalefet yok edilirse barışı kimle oturup konuşacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Tüm bir muhalefet yok edilirse barışı-yeniden yapılanmayı kimle oturup konuşacağız. Esed rejimi ile olan dengeyi kiminle sağlayacağız

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı konuşmada "Rusya ile İdlib konusunda yaptığımız anlaşma sadece İdlib'i kan gölüne dönmekten kurtarmadı Türk sınırına ve Avrupaya göçü engelledi. Biz Suriye'nin geleceğinden bahsediyoruz biz bu anlaşma ile siyasi son dönemece girmiş bulunmaktayız" dedi.
 
 
Çavuşoğlu sözlerine "Dünya beşten büyüktür sözü altı boş bir cümle değildir. BM dünyanın beklentilerini karşılamıyor. AB ve Avrupa Konseyi kendileri reforme etmeli. Türkiye dış politikasının ilkesi girişimci ve insai dış politika olduğu için hem yumuşak hem de sert kuvvetlerimizi kullanarak dünya siyasetinde var oluyoruz. Biz sadece dünya siyasetinde değil aktif çatışma bölgelerinde de rol alan bir ülkeyiz" diyerek devam etti

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