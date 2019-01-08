Çavuşoğlu Yemenli mevkidaşı el-Yemani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile telefon görüşmesi yaptı.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yemenli mevkidaşı el-Yemani ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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