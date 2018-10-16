Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türkiye ziyaretiyle ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "İki Dışişleri Bakanı bir araya geldiği zaman, ikili ilişkilerin her boyutu görüşülür. Her alanda ne yapıyoruz konuşulur. Ama bizim için de hassas konular var" ifadelerini kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki Dışişleri Bakanı bir araya geldiği zaman, ikili ilişkilerin her boyutu görüşülür. Her alanda ne yapıyoruz konuşulur. Ama bizim için de hassas konular var. ABD'de devam eden bana göre FETÖ motifli davalar var. FETÖ'nün hala ABD'de olması ve adım atılmaması bizim için ciddi bir konudur. Pompeo göreve gelir gelmez Münbiç ile ilgili yol haritasını onaylamıştık. Şimdi ortak eğitim programları başladı, biraz gecikme var. Bu yol haritasının tamamının uygulanması bizim için önemlidir. ABD'nin sorumluluklarından bir tanesi de bu bölgeden bu teröristlerin temizlenmesidir. ABD bu teröristlere büyük destek verdi. Çoğunluğu Arap olan birçok şehrin kontrolünü de bunlara teslim etti. Bunların hepsini ele alacağız." şeklinde konuştu.

İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İdlib mutabakatı siyasi çözüm için bir kapı açmıştır. Siyasi sürecin hızlandırılması gerekiyor. İdlib memerendumu kapsamında çalışmalar devam ediyor. Ağır silahların çekilmesi konusunda da bir sıkıntı yok. İdlib bölgesinden geçen iki otoyolun açılması da yıl sonuna kadar devam edecektir. Şu ana kadar atılan adımlardan Rusya'nın da memnun olduğunu biliyorum. Buradaki radikal gruplar ne olacak? Bu gruplar Halep'ten, Guta'dan, Hums'tan özellikle gönderilmiştir. Dara bölgesinden, Deyrizor bölgesinden bile radikal gruplar buraya getirilmiştir. Biz de sınırımızın öte tarafında radikal gruplar istemeyiz. Burada yabancı terörist savaşçılar da var. Burada nasıl tedbirler alınacak konusunda muhattaplarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.