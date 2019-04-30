Çavuşoğlu’ndan ‘Kut´ül Amâre’ mesajı: İyi günde kötü günde birlikte omuz omuza
Resmi ziyaretleri kapsamında Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Basra’da, kentin önde gelenleri ve aşiret liderleriyle görüştü.
Ziyaretine dair bugün sosyal medya hesabından kendisine tüfek hediye edildiği anın fotoğrafını paylaşan Çavuşoğlu, mesaj olarak da, “Kut´ül Amare Zaferi´nin 103. yıldönümünde atalarıyla birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz Basra´nın aşiretlerinden anlam yüklü hediye. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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