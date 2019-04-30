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Çavuşoğlu’ndan ‘Kut´ül Amâre’ mesajı: İyi günde kötü günde birlikte omuz omuza

Resmi ziyaretleri kapsamında Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Basra’da, kentin önde gelenleri ve aşiret liderleriyle görüştü.

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Ziyaretine dair bugün sosyal medya hesabından kendisine tüfek hediye edildiği anın fotoğrafını paylaşan Çavuşoğlu, mesaj olarak da, “Kut´ül Amare Zaferi´nin 103. yıldönümünde atalarıyla birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz Basra´nın aşiretlerinden anlam yüklü hediye. İyi günde, kötü günde birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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