Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır.' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." dedi.
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