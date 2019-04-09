Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır." dedi.