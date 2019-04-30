Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela'daki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, 'Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız.' dedi.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız." dedi.
Çavuşoğlu, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." ifadesini kullandı.
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