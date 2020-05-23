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Çay işçilerinin otomobili direğe çarpıp, alev aldı üç kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinde çay işçilerinin otomobili, elektrik direğine çarptı. Kazada alev alan otomobildeki Azerbaycan uyruklu 3 çay işçisi yanarak yaşamını yitirdi, 1 işçi de ağır yaralandı.

DHA23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:18 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:18
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Of-Çaykara karayolunda meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Fariş Farişov yönetimindeki 61 MA 0611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp, beton elektrik direğine çarparak alev aldı. Otomobilde sıkışan 3 çay işçisi yanarak can verdi, sürücü ise yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 3 çay işçisinin cansız bedeni otomobilden çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı. Azerbaycan uyruklu 3 işçinin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

VALİ KAZA YERİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu alev aldığını belirterek kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin ise yaralandığını söyledi.

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