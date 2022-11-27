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Çaycuma Belediyesi'nden suya yüzde 340 zam!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı zam yarışına açık ara fark uyguladı. CHP'li Çaycuma Belediyesi, 2021 Kasım ayında 4.5 liraya sattığı bir metreküp suyun fiyatını bu yıl Temmuz ayında 9.90 liraya çıkardı. Son yapılan belediye meclis toplantısında yüzde 100 yeni bir zamla suyun metreküpünü 19.80 lira yaptı.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 13:56 - Güncelleme:
Çaycuma Belediyesi'nden suya yüzde 340 zam!
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CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı bu hafta gerçekleşen meclis toplantısında suya senede iki defa zam yaparak yüzde 100 yeni bir zamla suyun metreküpünü 19.80 lira yaptı. Bir yılda suya yüzde 340 zam yapan Çaycuma Belediyesi, 19.80'lik su fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı suyunu satmaya başlayanlar arasına girdi. Meclis toplantısında AK Parti grubunun itiraz ettiği su zammına Belediye Başkanı Bülent Kantarcı artan maliyetler ve yüksek elektrik fiyatlarını sebep gösterdi.

Diğer belediyelerde su fiyatları şöyle güncellendi:

"Zonguldak Belediyesi 3.10 liradan 9 liraya. Kilimli Belediyesi 4.20 liradan 9 liraya, Kozlu Belediyesi 5 liradan 8.90 lira. Devrek Belediyesi mevcut fiyat 5.38. Gökçebey Belediyesi 3.15 liradan 4.50 liraya. Alaplı Belediyesi 5.80 lira. Ereğli Belediyesi 4.90 lira."

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