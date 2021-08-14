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Çayın soğuk olduğunu söyledi, canından oldu

Konya-Seydişehir karayolunun 20'nci kilometresindeki bir çay bahçesinde mola veren Emel Göker çayın soğuk olduğunu söylediği işletme sahibiyle tartıştı, tartışmanın büyümesi üzerine işletmeci Muhammed İ. tabancayla müşterisi Göker'i başından vurdu.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01
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Konya'da bir çay bahçesinde soğuk çay meselesinden çıkan tartışmada silahla başından yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker (33) ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi.

Göker, istediği çayın soğuk geldiği iddiası üzerine işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisi Göker'i başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Göker müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Muhammed İ. emniyete götürüldü.

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