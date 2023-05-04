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Cedric Bakambu İtalya yolcusu

Bursaspor'un eski yıldızı Cedric Bakambu'nun ismi İtalyan takımlarıyla anılıyor.

4 Mayıs 2023 Perşembe 15:27 - Güncelleme:
Cedric Bakambu İtalya yolcusu
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Bir dönem Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, transferde İtalyan takımlarının gözdesi haline geldi.

Sezon başında Marsilya'dan Yunan temsilsici Olimpiakos'a transfer olan Bakambu, attığı 13 golle Yunanistan Süper Ligi'nde gol krallığında ilk sırada bulunuyor. Demokratik Kongolu futbolcunun form grafiğinin yüksek seviyede seyretmesi ve sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferde söylentilerini de beraberinde getirdi.

İtalyan yayın organı Tuttomercatoweb'in haberine göre; Bakambu, Atalanta ve Fiorentina için fırsat transferi olabilir. Haberde 32 yaşındaki futbolcunun haziran ayında boşa çıkacağı hatırlatılırken, "Bakambu Serie A takımları için tüm dikkatleri üzerine çekiyor" yorumu yapıldı.


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