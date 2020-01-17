17.01.2020 15:22 - Güncelleme: 17.01.2020 15:31

24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Gazeteci yazar Hikmet Genç, CHP Sözcüsü Faiz Öztrak'ın savunma sanayii ile ilgili tweetini değerlendirdi.

Öztrak'ın takipçilerine İmamoğlu gibi üzüldüğünü belirten Çiçek, "Siz CHP sözcüsüsünüz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunca cehaletiniz paçalarınızdan akıyor. Bu sadece CHP için değil, genel olarak bu böyle. Koskoca CHP'nin koskoca sözcüsü için 'Cahil değildir heralde bu adam, araştırmıştır' diyorsun. Ama gerçek öyle değil." sözleriyle tepki gösterdi.

Haluk Bayraktar'ın Öztrak'a yanıt tweetini örnek gösteren Çiçek, "Motoru TEI'de üretiyoruz, tamamen yerli ve teslim edildi. 'İHA/SİHA'larda bunlar kullanılıyor' diyorsun, 'Ukrayna ile beraber üreteceğiz' diyorsun anlamıyorlar" diyerek Öztrak'a sert çıktı.

FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

İHA/SİHA ve Altay tankıyla ilgili tweet atan Öztrak, "Ukrayna'dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya'dan motor gelmezse Altay Tankı yürümüyor. Ama Erdoğan Saray'da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor." demişti.

HALUK BAYRAKTAR'IN O TWEETİ

Öztrak'ın tartışma yaratan sözlerine Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Akıncı İHA'nn dizel motorunu TEI tasarlayıp üretti ve teslim etti. Akıncı İHA'da kullanılan Ukrayna menşeili motorun ise ortak üretimi yapılacak. Ar-Ge, Üretim, Teknolojiden anlamayana bir de karikatürle anlatmayı deneyelim" sözleriyle yanıt vermişti.