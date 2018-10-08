İdlib'deki muhalifler ağır silahları cephe hattından çekme işlemini tamamladı

AĞIR SİLAHLARIN ÇEKİLMESİ TAMAMLANDI

Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarından muhaliflerin ağır silahlarını tamamen çekmesiyle silahtan arındırılmış bölge uygulamasının tamamlandığı bildirildi. Rejim birlikleri ile muhalifler arasında oluşturulan 15-20 kilometre derinlikteki bölgede, Türk ve Rus askerleri devriye görevi yapacak. 15 Ekim'de başlayacak olan devriye görevi nedeniyle silahtan arındırılmış bölgeye TSK tarafından da zırhlı araçlar sevk edildiği kaydedildi.