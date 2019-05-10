Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı
Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı mevkiinde çekim yapan Anadolu Ajansı (AA) Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, uçurumdan yuvarlandı. Nişancı’ya ulaşmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı
- AA
Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.
Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.
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