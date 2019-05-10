Çekim yapan AA Muhabiri uçurumdan yuvarlandı Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Soğanlı Dağı Derebaşı mevkiinde çekim yapan Anadolu Ajansı (AA) Bayburt Muhabiri Abdulkadir Nişancı, uçurumdan yuvarlandı. Nişancı’ya ulaşmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı