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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan tır bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 15:11
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Hüseyinli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen Erdoğan Şişeci yönetimindeki 41 UE 730 plakalı TIR, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Erdoğan Şişeci hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun trafiği bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza mahallinde çevre güvenliği olarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından sürücü Erdoğan Şişeci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, TIR ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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