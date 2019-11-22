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Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Askeri bölgede bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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