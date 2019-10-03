Çekmeköy'de sır olay: Görenler polise haber verdi

Çekmeköy'de bir kişi aracında ölü bulundu
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
- AA
Çamlık Mahallesi Çamlık Sokak'ta Ömer Kuru'nun (44) aracını gören yakınları durumu polise bildirdi. Kuru'nun araçta hareketsiz olduğunu gören polis, sağlık ekibi talep etti. Sağlık görevlileri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracın bulunduğu sokakta olay yeri incelemesinin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
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