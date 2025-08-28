Çekmeköy'de kafede kanlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç başından vuruldu

Çekmeköy'de bir kafede otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede oturan Tuncay Meriç (49), iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.