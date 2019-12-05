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Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 yaralı

ÇEKMEKÖY'de özel bir kolejin olduğu sokakta yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

  • DHA
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Olay saat 08.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Durak Sokak'ta meydana geldi. Özel bir kolejin olduğu sokakta silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın okula yakın olması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine  gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Silahlı kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta eşkâl ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
Bir binanın güvenlik görevlisi, "Silah seslerini duydum. 1 yaralı yerde yatıyordu. Polise ve ambulansa haber verdim" diye konuştu.

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