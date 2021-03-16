Çekmeköy'de tekmeli yumruklu kavga

DHA 16 Mart 2021 Salı 09:28 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 09:28

Olay dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen taraflar kavgaya devam edince ekipler biber gazı kullandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi. İki taraf arasında yaşanan tartışma ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında yaşanan kavga ve polis ekiplerinin biber gazı kullanarak kavgayı ayırdığı yer alıyor.