Çektiğimiz acı canımıza yetti

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelere Ağrı’dan gelen bir anne daha katıldı ve sayıları 51’e yükseldi. Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla Diyarbakır’a gelen anne Süheyla Demir de evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu. Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal’in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi.

SENİ ALMAYA GELDİM

Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir, “Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı” dedi. Kızı Hayal’e seslenen anne Demir, “Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki bütün anneleri yanlarında görmek istediklerini belirten Demir, “Sizler de annesiniz, lütfen bize arka çıkın. Bize arka çıkın ki evlatlarımız dönsün, gelsin. Acımıza destek olun, bize katılın. Herkesi bekliyoruz. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, artık dayanamıyoruz” diye konuştu.

BİZ ARKANDAYIZ

Batman’da yaşayan Melike Akdoğan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, geçen yıl lise öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Abdulkadir (14) için oturma eylemine katıldı. Oğlu geçen yıl okula gittikten sonra bir daha haber alamadığını anlatan Melike Akdoğan, “Oğlum için geldim, oğlumu istiyorum. Onu kandırıp, dağa götürmüşler. Okul çıkış saatinde eve gelmeyince onu aramaya gittik, bulamayınca kayıp başvurusunda bulunduk. Herkes onu aradı ama hiçbir yerde bulamadı. 1 yıldır kayıptır ve hiç haber alamadım. Kandırılıp, dağa götürülmüştür, başka bir yerde olamaz. Neredeysen gel Abdulkadir, seni çok özledim, gel eve artık. Küçücüktü, kandırmışlardır onu. Beni duyuyorsan, ne olur gel Abdulkadir. Gel, annen senin arkanda. Seni çok özledik. Gel eve artık, yeter. Kim götürmüşse getirsin seni bana” diye konuştu.

OĞLUMA ULAŞAMADIM

1 yıl önce lise 1. sınıf öğrencisi olan oğlu Abdulkadir’in terör örgütü üyeleri tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Melike Akdoğan, ailelerle bir araya gelip oturma eylemine başladı. Anne Melike Akdoğan, “Oğlum Abdulkadir 1 yıl önce terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. 3 gün sonra 1 yılı dolacak ve bir yıldır kendisini arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Oğlum sesimiz duyuyor ve beni görüyorsan gel seni çok özledik. Neredeyse kimin elindeyse onu bıraksınlar” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

Anneler için geceleri gözüme uyku girmiyor

Annelere destek için Bingöl’den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay, ailelerin dertlerine ortak olduğunu ve geceleri gözüne uyku girmediğini söyledi. Akçay, “Ben yatamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum, daha önce çocuklar dağa gidiyor diyordunuz. Şimdi ise çocukları zorla alıyorlar. Buradan geçenler ailelere laf atıyor, satılmış diyorlar. Eğer satılmışlarsa kimden para almışlar çıkarsınlar meydana, bunlar Amerikan yavruları, bu ailelerin derdine bakın” ifadelerini kullandı.